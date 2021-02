Eldini (31) je malo mar, kaj si mislijo: brki in obrvi ostajajo

Ženske načeloma skrbijo za svoj videz bolj kot moški.(31), ki živi v Københavnu, jezi, da ženske za to porabijo precej več denarja kot moški, zato si noče redčiti svojih gostih obrvi in odstranjevati dlačic nad usti, pa čeprav se ne more ogniti komentarjem moških na ulici. Dodala je, da ji to pomaga, da odvrača potencialne slabe moške od sebe.Eldina prihaja iz BiH, kjer se je pričakovalo, da se vsi obnašajo enako in so si podobni. Ko je odraščala, pa je postajala vse bolj frustrirana glede tega, kaj vse se pričakuje od žensk. Ko si je nehala odstranjevati brke, so jo na spletnih omrežjih začeli označevati za manj ženstveno.Takšna je bila, preden se je odločila, da se ne bo več ubadala z obrvmi in dlačicami nad usti.