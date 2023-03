Einsteinova zakonska pravila vas bodo zgrozila: kar je prestajala žena, si ne morete niti predstavljati

Legendarni nobelovec in fizik Albert Einstein je bil po znanju in dosežkih v znanosti pred svojim časom. A kot človek naj bi bil izjemno naporen. Njegov značaj je močno vplival tudi na odnos s prvo ženo, srbsko matematičarko Milevo Marić, ki je zaradi družine in Albertove kariere zanemarila svoje znanstveno delo.

Albert in štiri leta starejša Mileva sta se spoznala med študijem. Takrat je Marićeva veljala za zelo perspektivno študentko, ki jo čaka odlično znanstvena kariera. Po drugi strani pa je bil Einstein zelo tih, nedružaben, skoraj vedno je sedel sam. Ker sta si bila popolnoma različna, se je javnost ves čas spraševala, kako sta se sploh zaljubila.

Pred diplomo je Mileva zanosila in rodila nezakonsko hčer Lieserl. Tik pred poroko z znanstvenikom, je Lieserl zbolela za škrlatinko, in od takrat je bila pogrešana. Ni znano, ali je umrla zaradi bolezni ,ali je bila dana v posvojitev.

Usodni »da« sta Mileva in Alberta izrekla v Bernu 6. januarja 1903. A Einsteinova mama Mileve nikakor ni prenašala in svoje nestrpnosti niti ni poskušala skriti. Motila jo je razlika v letih, to, da je svakinja ohranila pravoslavno vero in da ima eno nogo krajšo kot drugo. Čeprav ji je dala dva vnuka, je nikoli ni vzljubila, predvsem pa si je želela, da bi sin Milevo zapustil.

Zdi se, da je bil njun zakon že od samega začetka v krizi. Albert nikoli ni bil preveč vdan svoji družini. Šest dni na teden je preživel na patentnem uradu, svoj prosti čas pa je posvetil fiziki. In čedalje več trenutkov je preživljal s svojo ljubico Elso Löwenthal, ki je bila tudi njegova sestrična.

Po burnem prepiru je Albert sestavil »seznam pravil«, ki bi se jih morala držati njegova žena Mileva. Seznam zahtev je bil razkrit v enem od Albertovih pisem Milevi, objavljen pa je bil v tudi v biografiji Einstein: His Life and Universe (Einstein: njegovo življenje in vesolje).

Albertova zakonska pravila

Prvi del

Poskrbela boš, da:

so moja oblačila in perilo oprana;

redno prejemam tri obroke v svoji sobi;

bosta moja spalnica in delovna soba pospravljeni, in še posebej, da bo moja miza uporabljena samo za moje potrebe.

Drugi del

Odrekla se boš vsem osebnim vezem z menoj, razen če so potrebne iz družbenih razlogov. Zlasti se boš odrekla:

temu, da sedim v hiši s teboj;

temu, da grem s teboj ven ali da skupaj potujeva.

Tretji del

Glede mene boš spoštovala naslednja pravila:

od mene ne boš pričakovala nobene intimnosti, niti mi ne boš ugovarjala;

nehala boš govoriti z menoj, če bom to zahteval;

zapustila boš mojo spalnico in delovno sobo, če to zahtevam, takoj in brez protesta.

Četrti del

Zavezuješ se, da me ne boš omalovaževala pred najinimi otroki, ne z besedami ne z obnašanjem, piše Istorijski zabavnik.

Po letih in letih prenašanja Einsteinovega maltretiranja, se je Mileva julija 1914, le dan pred prvo svetovno vojno, odločila končati njun zakon. Z otroki je odšla v Zürich. Le dve leti pozneje je Albert zaprosil za ločitev, uradno sta bila ločena 14. februarja 1919. Nekaj mesecev kasneje se je znanstvenik poročil s svojo dolgoletno ljubico Elso.