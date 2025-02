Eden najhujših zaporov na svetu: stroga pravila in grozljive razmere (VIDEO in FOTO)

V Salvadorju, eni najnevarnejših držav na svetu, so zgradili enega najstrožjih zaporov – CECOT (Center za boj proti terorizmu).

Ta mogočen objekt, namenjen uničenju organiziranih kriminalnih skupin, se nahaja v hriboviti regiji in lahko sprejme kar 40.000 zapornikov.

FOTO: Jose Cabezas Reuters

FOTO: Marvin Recinos Afp

Življenje za rešetkami: brez pribora, brez spanja v temi

Pogoji v zaporu so izjemno strogi. Zaporniki nimajo vzmetnic, spijo na golih kovinskih posteljah. Kopajo se v skupnih prostorih brez zasebnosti. Svetila v celicah gorijo 24 ur na dan, kar onemogoča normalen spanec. Vsi so obriti, oblečeni v enake bele majice in kratke hlače.

Prepovedana je uporaba pribora za jedo, hrano jedo kar z rokami. Vse potrebno – zdravniško oskrbo, pravno pomoč in vse druge osnovne storitve – prejmejo izključno znotraj zaporniških zidov.

Pobeg je nemogoč

Zapor je zasnovan tako, da zaporniki nikoli ne pomislijo na pobeg. Obdan je z več varnostnimi plastmi. Notranji trije metri visoki zidovi so obdani z bodečo žico.

Zunanji zid, visok devet metrov, pa je okrepljen z električno ograjo, ki sprošča 15.000 voltov. Zapor ima tudi 19 stražarskih stolpov, iz katerih pazniki nadzorujejo vsak gib.

FOTO: Jose Cabezas Reuters

Samice – kraj, ki zlomi duha

Za zapornike, ki kršijo pravila, je predvidena izolacija v samici. Tu jih čaka najhujša kazen, in sicer popolna tema – edina svetloba prihaja skozi majhno odprtino v stropu. Postelje so betonske, brez odej ali blazin. Hrana se dostavlja skozi majhno režo na kovinskih vratih. Zaporniki nimajo dostopa do knjig ali drugih predmetov, ki bi jim pomagali ohraniti zdravo pamet.

Zakon sicer določa, da je lahko zapornik v samici največ 15 dni, vendar nikoli ne ve, koliko časa bo dejansko tam.

FOTO: Jose Cabezas Reuters

FOTO: Jose Cabezas Reuters

Turški YouTuber Ruhi Cenet, eden redkih, ki je smel vstopiti v zapor, je povedal: »Ko je nekdo v popolni izolaciji, potrebuje nekaj – knjigo, karkoli, da ostane pri zdravi pameti. Toda tukaj nimajo ničesar. Ne glede na to, kako močan je zapornik, ga taka osamitev sčasoma zlomi.«

Salvadorske oblasti vztrajajo, da so taki ukrepi nujni za obvladovanje nevarnih kriminalcev, vendar organizacije za človekove pravice opozarjajo na morebitne kršitve. Kljub kritikam pa vlada vztraja, da je CECOT ključen pri zatiranju kriminala v državi, poroča Telegraf.rs.