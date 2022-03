Dvojnik Vladimirja Putina se boji za življenje: Zamerijo mi, da sem obogatel (FOTO)

Slawek Sobala ima srečo ali pa nesrečo, o tem presodite sami, da je močno podoben ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Poljak (53) namreč zadnjih osem let dodatno služi denar s posnemanjem Putina in je v svojem delu vedno užival. »Čez dan imam svoje prevozno podjetje, vendar je bil to odličen dodaten vir zaslužka. Večkrat smo obiskali Anglijo, Kitajsko in seveda Rusijo,« pravi Poljak, ki se mu je življenje močno poslabšalo, odkar je Putin 24. februarja poslal vojsko v Ukrajino, piše Daily Star.

»Prej je bila največja težava moje žene to, da so me ljudje nenehno ustavljali in prosili za fotografijo, zdaj pa nas res skrbi. V mojem mestu Wroclaw dela veliko Ukrajincev,« začne zgodbo Slawek. »Bojim se, da bi kdo postal agresiven do mene. Nisem Putinov simpatizer, moje mnenje o njem se je spremenilo, odkar je začel invazijo. Stojim za Ukrajinci in njihovo pravico, da se borijo za svojo svobodo in svojo državo.«

Na vprašanje, kaj bi storil, če bi se s Putinom srečal ena na ena, ima Slawek pripravljen odgovor. »Vprašal bi ga, kako lahko dva tako podobna človeka razmišljata tako različno,« pravi možakar, ki je celo prosil poljsko veleposlaništvo, naj se dogovori za srečanje s Putinom, a je bil seveda zavrnjen. Številni rojaki mu zdaj zamerijo, da je obogatel na Putinov račun, a trdi, da je to storil za zabavo, ne za denar ...