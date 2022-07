Dve leti mrtva ležala v stanovanju, od nje je ostalo le okostje

Sheila Seleoane je skoraj dve leti ležala mrtva v stanovanju, preden so njene posmrtne ostanke našli policisti, ki so na prošnjo njenih sosed s silo vstopili v njen dom.

Da je najverjetneje umrla avgusta 2019, so policisti ugotovili po računih in rokih uporabe živilskih izdelkov, ki so jih našli.

Sosedje so nesrečno žensko sicer prijavili kot pogrešano že leta 2020, a ker ni imela svojcev, ki bi storili enako, prav tako se je 61-letnica takrat že upokojila in je niti v službi ni nihče pogrešal, najemnina pa je na račun najemodajalca prihajala redno vsak mesec, londonski policisti niso imeli dovolj tehtnega razloga, da bi vdrli v stanovanje. Dvakrat so menda v tem času trkali na njena vrata, a odšli, ko ni bilo odgovora. Da s silo vstopijo, so se odločili šele zdaj.

Ker od Londončanke ni ostalo veliko več kot okostje, so jo identificirali po zobeh, po temeljiti preiskavi pa so policisti zaključili, da je najverjetneje umrla avgusta 2019, in sicer naravne smrti. Do približnega datuma so prišli po pregledu roka uporabe živilskih izdelkov v njenem hladilniku in shrambi, po računih, ki so jih našli v predalih, avgusta 2019 tudi prvič ni pravočasno plačala najemnine.

Od 61-letnice je ostalo le še okostje.

A namesto da bi jo najemodajalec poklical in pobaral, kaj se dogaja, je zgolj kontaktiral banko in zavod za socialno delo ter uredil, da se najemnina vsak mesec na njegov račun nakaže avtomatsko. Ni pa Seleoanova na ta način plačevala drugih računov, zato so ji v začetku leta 2020 izklopili plin. Kljub temu da je bila zima, se ženska ni pritožila, niti ni poklicala najemodajalca, da bi preverila, kaj se dogaja.

Pokojno so identificirali po zobeh. FOTO: Cedric Fauntleroy/pexels

Tudi to se je moškemu zdelo nenavadno, a je zdaj dejal, da so mu policisti, ko so drugič trkali na Sheilina vrata, dejali, da je z njo vse v redu, oziroma je tako vsaj razumel.