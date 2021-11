Duhovniški plašči na modni brvi

Namesto dvorane ladja katedrale. Namesto sodobne glasbe zvoki cerkvenih orgel. In namesto stvaritev visoke mode bogato okrašeni in z zlatimi ter srebrnimi nitmi izvezeni mašni plašči, nekateri stari tudi več stoletij. Takšna modna revija je potekala v belgijskem mestu Tournai, organizirala jo je tamkajšnja katedrala, ki želi promovirati in širši javnosti približati svojo zbirko sakralnih oblačil, menda najbogatejših v Belgiji. Na reviji so prostovoljci predstavili okoli 30 plaščev, bilo je prvič po 50 letih, da si je javnost lahko napasla oči na teh dragocenih oblačilih, ki jih sicer daleč od oči hranijo v zakristiji. »Bilo je škoda, da niso bila več na ogled javnosti. To je priložnost videti ta oblačila še na drug način, ne zgolj kot cerkvene oprave,« je dejal Rudy Opsomer, predsednik društva Prijatelji tournaijske katedrale.

Okoli sto gledalcev je doživelo modno revijo, kot je verjetno še ni bilo. Prostovoljci, ki so se v dragocenih duhovniških haljah sprehodili po katedrali, so pričarali razvoj duhovniških oblačil od 17. stoletja do danes, tista, še starejša, iz 15. stoletja, pa so ostala v hrambi, saj so prekrhka za tovrsten prikaz. V baroku, denimo, so prevladovala močno okrašena in ekstravagantna oblačila, ki so jih po navodilih drugega vatikanskega koncila 1965. zamenjala preprostejša. »V 18. stoletju je komplet duhovniške oprave stal med današnjimi 250 in 300 tisočaki, toliko je tedaj stala srednje velika cerkev,« je povedal katedralni zgodovinar Michel-Amand Jacques. In dodal, da se moramo, če želimo to razumeti, postaviti v vlogo ljudi tistega časa, ki so na ta oblačila gledali kot na darove Bogu.

Duhovniška oblačila veljajo za sveta, po tradiciji jih morajo, ko so ponošena, sežgati. V Tournaiju so imeli veliko srečo, da je tamkajšnji škof Guy Harpigny dovolil izvedbo revije. »Da lahko pokažemo narodno dediščino cerkve družbi, je naravnost čudovito,« pravi Harpigny.