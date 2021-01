Duhovnik speljal ženo politiku

Amalija se je zdaj nastanila kar pri župniku.

»Bil sem povsem zaslepljen. Vedel sem, da ima drugega, a nisem hotel verjeti. Kar sram me je,« se za glavo drži 56-letniiz slavonske vasi Komletinci pri naših južnih sosedih, kjer ga prebivalci opisujejo kot uglednega in vplivnega šefa tamkajšnjega štaba civilne zaščite in predsednika vaškega odseka stranke HDZ, zadnje dni pa mu nekateri namenjajo izraze sočutja, spet drugi se mu posmehujejo. Konec decembra je namreč doma zalotil ženo z drugim, in to s 47-letnim župnikomZ Josipom je bil takrat še sin, 24-letni, moška pa sta ob pogledu na šokirano ženo in mater, 43-letno, vzrojila nad Mrnarevićem in mu zagrozila tudi s smrtjo. Žaljivke in verbalni napadi so se kar vrstili, prestrašeni duhovnik pa je potem poklical policijo in sporočil, da mu grozijo s smrtjo. Možje postave so prijeli Vargo in sina ter jima izrekli prepoved približevanja tako župniku kot Amaliji, ki je medtem že pripravila prtljago in odšla. A ne neznano kam, kmalu se je razvedelo, da se je nastanila pri ljubimcu, v župnišču v Slakovcih, moža pa naj bi že dolgo nameravala zapustiti.Kako bodo pristojni ravnali glede ravnanja duhovnega, še ni znano, tako tudi ne, koliko časa bodo njegovi Amaliji še dovolili bivanje v župnišču, a po izkušnjah sodeč, se bo Mrnareviću morda spet obetala selitev. Razvedelo se je namreč, da so mu ženske še kako všeč, podobno je grešil v Dalju blizu Osijeka, ko je eno od farank sprejel v svoje domovanje kot gospodinjo, podobno naj bi se dogajalo v bližnji Tenji. A kot poudarja župnik, sicer tudi velik ljubitelj motociklov, naj bi bila zgodba, ki jo ponujajo hrvaški mediji, zgolj površinska, sam pa da o ozadju zaradi preiskave ne sme govoriti.Poudaril je le, da je po izobrazbi tudi psiholog in da je Amaliji venomer stal ob strani kot svetovalec, v družini Varga pa naj bi že dlje trajalo nasilje, zato naj bi ogroženi ženski ponudil zatočišče. Varga, ki o zadevi molči, je menda že odstopil s svojih političnih položajev, hišna preiskava njegovega doma pa je razkrila tudi nekaj strelnega orožja.