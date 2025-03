Duhovnik razkriva, kako prepoznate, ali je vašega bližnjega obsedel hudič

Katoliški duhovnik Vincent Lampert je za ameriške medije odgrnil tančico skrivnosti ter z javnostjo delil, kako je videti izganjanje hudiča, pa tudi, kako lahko prepoznamo, ali je nekoga v naši bližini obsedel zli duh. Izganjanje hudiča je že dolgo priljubljena tema hollywoodskih grozljivk, a je obred obenem še kako resničen in duhovniki ga izvajajo pogosteje, kot bi si morda mislili. Lampert, ki deluje v Indianapolisu in je le eden od 12 uradnih izganjalcev v celotnih Združenih državah Amerike, jih opravi tudi letno med 50 in 150, v svoji dolgoletni karieri pa je videl in doživel že marsikaj.

Ljudje reagirajo različno in prav nič me več ne preseneti.

»Mnogo ljudi se začne peniti okrog ust, renčijo in kažejo zobje kot stekli volkovi, nekateri začno lebdeti, neka sila jih dvigne z ležišča in dvigne meter do dva v zrak, nato tam ostanejo, dokler zli duh ne zapusti njihovega telesa. Imel sem žensko, ki so ji beločnice pozelenele, zenice pa so se ji spremenile v črte. Mnogi se zvijajo na tleh kot kače, ali se jim oči povsem obrnejo v lobanjo. Ljudje reagirajo različno in prav nič me več ne preseneti,« pravi duhovnik, ki pojasnjuje, da izganjanje hudiča sicer ni nič drugega kot molitev.

Snemati jih ne namerava

»Molitev je usmerjena k bogu ali nagovarja demona. Slednjega prosimo, naj se razkrije, ko se to zgodi, se bitka začne,« pravi Lambert, ki je pogosto deležen psovk, ki letijo nanj iz ust ljudi, ki jih poskuša rešiti demonov. »Tega ne jemljem osebno, vem, da kletvice niso namenjene meni, niti ne prihajajo od osebe, ki je pred mano, temveč skoznjo govori hudič,« pravi duhovnik.

In tako kot so različni odzivi na eksorcizem, se tudi znaki, da je nekoga obsedel hudič, razlikujejo od osebe do osebe. »Pogosto takšni ljudje nenadoma začnejo govoriti z globokim avtoritativnim glasom, lahko se spremeni njihova polt, postane temnejša, spremeni se oblika ali velikost zenic, obnašanje postane drugačno, nenavadno, običajno bolj nasilno, ostro,« opisuje duhovnik.

Ne dogaja se le v filmih.

Mnogi njegovim pripovedim sicer ne verjamejo, a Vincenta Lamberta to prav nič ne prizadene. »Vsak ima pravico do svojega mnenja,« pravi. Ne namerava pa nikoli eksorcizmov snemati, da bi na ta način dokazal njihovo kredibilnost. »Moram zaščititi identiteto tistih, ki jih je obsedel hudič. Poleg tega vsi vemo, kako je v današnjih časih enostavno manipulirati s posnetki, zato menim, da video ne bi nikomur dokazal ničesar. Skeptiki bi še vedno trdili, da posnetek ni avtentičen,« pravi ameriški duhovnik.