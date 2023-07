Duhoviti Britanci: to so njihove najbolj priljubljene osvajalske fraze

Zmenki, še posebno prvi, so lahko precej nerodna zadeva, še veliko težje pa je običajno pristopiti k osebi, ki nam je všeč, in jo ogovoriti. Nekateri so v tem pravi mojstri, drugi potrebujejo nasvet ali dva. In dober uvodni stavek. V Veliki Britaniji so tako izvedli raziskavo, v kateri so samske spraševali po uvodnih frazah, s katerimi pridobijo pozornost in naklonjenost simpatije, pa seveda tudi po najboljših in najslabših, ki so jih kdaj slišali. Zmagovalec je bil jasen, najboljša fraza, ki je ljudi pritegnila in mnoge nasmejala, se glasi: »Ti je morda ime Wi-Fi? Čutim namreč povezavo.«

Raziskovalci so bili presenečeni tudi nad tem, da tisti, stari med 16 in 29 leti, vedno pogosteje uporabljajo stavke, ki bi jim lahko rekli zastareli, bili so namreč v modi pred desetletjem ali več. Tem so manj naklonjeni tisti med 30. in 49. letom starosti, saj menijo, da so te »dobre stare klasike« preveč osladne. Ena takšnih je denimo »Bi pomočila prst v mojo kavo? Si namreč zelo sladka.« Bolj pogumni se pogosto poslužujejo fraze »Na katero številko naj ti pišem, da ti zaželim lahko noč?« Visoko na lestvico so se uvrstile še »Imaš ime ali te lahko kličem Moja?«, »Imaš morda pri sebi zemljevid? Izgubila/-a sem se namreč v tvojih očeh.« in »Vau, videti si povsem enako kot moja naslednja punca/fant.«

Iz oči v oči je pretežko. FOTO: Yakobchukolena/Getty Images

Pripadniki generacije Z so priznali še, da se po pomoč, kako ogovoriti simpatijo, pogosto obrnejo na umetno inteligenco, velika večina pa tega ne mara početi v živo, ampak raje flirtajo prek sporočil in aplikacij za zmenke. In če je včasih veljalo, da mora biti moški tisti, ki naredi prvi korak, po rezultatih raziskave sodeč ni več tako. Moški se za to odločijo v 14 odstotkih primerov, ženske v 11.