Družinski člani so skupaj stari 1042 let

Srečajo se vsaj trikrat na leto

Pandemija jim je preprečila tradicionalna srečanja, zato so se zatekli na splet. FOTO: Twitter

12 bratov in sester je postavilo nov rekord.

Velike družine so srečne družine, prepričujejo in tudi dokazujejo, ki so se ob novem letu zapisali celo v zgodovino. S prav posebnim dosežkom: dvanajst sorojencev je postavilo nov Guinnessov rekord, skupaj so namreč stari več kot 1000 let, točneje 1042! In le še nekaj dni jim manjka do magičnega mejnika 1043, se hvalijo bratje in sestre, ki so se staršem rodili v Karačiju v Pakistanu med letoma 1923 in 1945, zdaj pa živijo po različnih koncih sveta.A to nikakor ni prepreka, da se ne bi večkrat na leto, najmanj trikrat, veleva nepisano pravilo, prav vsi, s svojimi izbranci, otroki in vnuki vred, sestali, se podružili in si izkazali ljubezen in naklonjenost, kajti družina je najpomembnejša celica in nič je ne sme razbiti, so dvanajsterici že od najmlajših nog privzgajali starši. Kot prva je na svet prijokala, bilo je leta 1923, dve leti pozneje je sledil, še dve leti poznejein 1929.se je rodil že leto pozneje, na dve leti so si potem slediliinse je rodila 1943., najmlajša,, pa 1945. Kot rečeno, si je vsak ustvaril družino na svojem koncu sveta, D'Cruzovi tako živijo od Švice in Velike Britanije do Kanade in Združenih držav, nekateri pa so ostali v domovini.A kljub razseljenosti trije bratje in devet sester zgledno ohranjajo stike in pristne odnose, letos so se zavoljo pandemije vsi izurili v uporabi spletnih orodij, povezanost pa jih je pripeljala tudi do zanimivega izračuna, vrednega vpisa v laskavo knjigo. Spoznali so namreč, da je najmlajša med njimi, Eugenia, stara 75 let, najstarejša, Doreen, pa že 97, njihova skupna starost tako znaša osupljivih 1042 let! In zakaj ne bi svoje čudovite zgodbe zaokrožili z rekordom, so sklenili decembra in za rokav pocukali pristojne pri Guinnessu. Ti so navdušeni sprejeli kandidaturo in po pregledu dokumentov ugotovili, da je generacija D'Cruzovih zares stara več kot tisočletje. Dogodka zaradi pandemije bratje in sestre niso mogli bučno proslaviti, a bodo v prihodnje nedvomno vse nadoknadili, so veselo sporočili.