Nenavadno: družina potuje in se širi

Imata sedem otrok, starih od štiri mesece do enajst let. Devetčlanska družina potuje po ZDA že štiri leta, najmlajši trije otroci tako rekoč živijo na cesti od prvega dne. Britney in JD sta sklenila, da bosta otroke vzgajala v avanturističnem duhu, zaradi življenja v predelanem avtobusu, polnem izzivov, pa so iznajdljivejši, skromnejši in predvsem srečnejši, zatrjujeta srečna zakonca.

JD družino preživlja kot finančni svetovalec.

Spoznala sta se v Iraku

Avtobus so si preuredili v udoben dom. FOTO: Instagram

Gunner jih šteje enajst, Kinsey devet, Schofield sedem, Audie pet, Swift štiri, Uriah dve leti in Quill komaj štiri mesece, najmlajši še nikoli niso preživeli več kot nekaj dni na istem naslovu. A njuni starši zagotavljajo, da jih to le utrjuje in navdihuje, o družinskih dogodivščinah pa redno poročajo prek družabnih omrežij.

»Tako raziskujemo svet in rastemo,« v enem od videoposnetkov pojasnjujeta zakonca, ki sta notranjost avtobusa preuredila v domovanje: v središču sta dolga kavča, na katerem spijo otroci, po meri izdelana zakonska postelja pa je pritrjena kar ob strop! »Ne živimo ravno običajnega življenja, ko dosežemo cilj, ki ga želimo raziskati, vse dni pešačimo naokrog, obiskujemo muzeje, si ogledujemo naravo ... Zvečer od utrujenosti kar popadamo v postelje, težav s spanjem zares nimamo,« povesta 34-letna Britney in 37-letni JD, ki odlično služi kot samostojni finančni svetovalec in tako družini tudi z delom na daljavo zagotavlja brezskrbno preživetje, Britney pa skrbi za izobrazbo starejših otrok. Mimogrede, nekdanja vojaka sta se spoznala na misiji v Iraku leta 2008, ob vrnitvi domov pa sta skočila v zakonski stan in si ustvarila družino.

7 otrok imata.

Kuhinja je v ločenem kotičku, tako da priprava kave v zgodnjih jutranjih urah ne prebudi najmlajših, in tudi toaleta ima svoj prostor, tako da sta zasebnost in intima zagotovljeni, še zaupata zakonca, ki dokazujeta, da je mogoče udobje vsej družini zagotoviti tudi na majhni površini. Koliko časa bodo še na poti, se še niso odločili, a kot pravijo, je odločitev v božjih rokah.