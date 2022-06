Družina na pikniku, ko se jim približa divji rjavi medved in ... tako se je končalo (VIDEO)

Neverjetno, kaj so na pikniku doživeli v Deep Creeku, gozdnatem območju Marylanda v ZDA. Štirje moški in ena ženska so sedeli za mizo in jedli, ko je izmed dreves do njih prikorakal pravi divji rjavi medved. Iskal je hrano in jo tudi našel. Na njihovi mizi, s katere je najprej jedel, potem pa mu je moški namazal kruh z arašidovim maslom in mu ga ponudil. Medved ga je vzel iz njegove roke. Nato so mu naredili še več sendvičev, ki jih je zmalcal kot za šalo.

Seveda so bili vsi prisotni na smrt prestrašeni. Večina jih je dogodek opazovala z verande koče, kjer so spali, nekateri pogumneži pa so preskusili svojo srečo. Koča ja last njihovega prijatelja, ki jih je opozoril, da v okolico redno zahaja medved, ampak da je miren in nikoli ne povzroča težav. Niso pa si predstavljali, da jim bo prišel tako blizu ali celo jedel z njimi. Prijatelj jih je tudi opozoril, kako se morajo v bližini medveda obnašati. Nedovoljeni so hitri premiki in vsi morajo ostati na svojih mestih, jim je naročil. Tako se je dogodek srečno končal za vse udeležene.