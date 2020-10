Drama brez primere: kašljala v potnike in kričala, da bodo vsi umrli (VIDEO)

Koronakriza je načela živce mnogim, med drugimi tudi neki Škotinji, ki se je vkrcala na letalo družbe easyJet, kjer si ni želela nadeti zaščitne maske. Na letalu je povzročila pravi incident, ko je kričala, da bodo vsi umrli, s koronavirusom ali brez njega. Besna, ker so jo pospremili z letala, je nato kašljala v ljudi in preklinjala.»Začnite živeti. Veste kaj, vsi umrejo. S korono ali brez nje, vsi umrejo,« je vpila.Posadka je besno žensko nekako uspela spraviti z letala, je pa na pomoč poklicala tudi policijo. Pri easyJetu so pojasnili, da trenutno velja, da morajo potniki nositi masko med letom, razen v primeru, ko jedo. Povedali so še, da vsak dobi navodila, kako se obnašati in vesti na letalu in da obnašanja, ki je moteče za potnike in posadko, ne tolerirajo.Ženska je po incidentu končala v rokah policije, proti njen pa so sprožili preiskavo.