Doma okrasila božično jelko, nato ugotovila, da se na vejah nekaj premika (VIDEO)

Rob in Marcela Wild iz Južnoafriške republike sta na svojem božičnem dreveščku odkrila eno najbolj strupenih afriških kač, je v sredo poročal CNN. Le tri ure po tem, ko sta ga okrasila, sta namreč videla svoje mačke, ki so strmele v božično drevo.

Rob je ob tem povedal, da je njegova žena domnevala, da je nekje na drevesu skrita miška, a sta kmalu ugotovila, kako zavedena sta – z veje ju je opazovala kača. Možakar je dejal, da je guglal kače na njihovem območju in ugotovil, da je njihovo drevo zasedla ena najbolj strupenih afriških kač. Njen strup povzroči krvavitev, ugriz pa je lahko usoden za ljudi že ob majhnih količinah strupa.

Strokovnjak za lovljenje kač Gerrie Heyns je potrdil, da gre za strupeno kačo, ki jo je ujel s posebnimi kleščami. To je bila samica, dolga od 1,3 do 1,5 metra. Kačo so naslednji dan izpustili v naravo. Heyns predvideva, da je kača zašla v hišo ob iskanju hrane ali vode in se zatekla na drevo, potem ko je opazila gibanje ljudi ali mačk po hiši.