Dolga leta je hujšala, potem pa na instagramu izvedela resnico o svojem stanju (VIDEO)

se je več let trudila, da bi shujšala in izgubila odvečne kilograme, ki so se ji nabirali na njenih spodnjih okončinah. 38-letna mamica štirih otrok pa ni vedela, da je za njene velike, boleče in otekle noge pravzaprav kriva bolezen. Življenje ji greni boleče stanje lipedem, zaradi katerega se v njenih nogah in rokah nabira maščoba. Za tiste, ki jih prizadene je značilno, da imajo ozek pas in zgornji del telesa v primerjavi z rokami, nogami in zadnjico.Ker Heather ni vedela, da je za njen videz kriva bolezen, se je leta lotevala najrazličnejših diet in se ujela v začaran krog hujšanja in rejenja. Pri 31 letih je tehtala 192 kilogramov. Po nasvetu zdravnika se je odločila za operacijo na želodcu in v tistem letu izgubila skoraj 75 kilogramov, zdaj pa že več let tehta 130 kilogramov.Da za njene težave z nogami ni kriva hrana temveč bolezensko stanje, je izvedela s pomočjo instagrama. Zdaj pa je celo manekenka.»Od nekdaj sem bila veliko dekle. Ko sem imela šest let, sem začela z dietami. Od nekdaj sem imela veliko zadnjico in noge, ozek pas in mlahave roke. Pri 31. letih so mi rekli, da bom umrla, če ne bom shujšala, zato sem se odločila za dieto,« je razkrila medijem in povedala, da je potrditev, da je z njo nekaj narobe, dobila na instagramu. »Ugotovila sem, da nisem nora in da je moje telo drugačno. To je bilo pravo olajšanje, da sem lahko temu, kar se mi dogaja dala ime oziroma diagnozo.« Lipedem je kronična metabolna motnja maščobnega tkiva, zaradi katerega se povečano tvori podkožno maščobno tkivo. Kopiči se predvsem na nogah.Povedala je še, da so njene noge na dotik zelo občutljive, da hitro dobi modrice. Nositi mora kompresijska oblačila, da ji je bolj udobno. »Odločila sem se, da se sprejmem takšno kot sem in da če se sama ne bom imela rada, me tudi nihče drug ne bo imel.«