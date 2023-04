Dobitek ji je zagrenil življenje

Mnogi si, ko na nočnem nebu ugledajo utrinek, ko pihajo svečke na rojstnodnevni torti, ali pa kar tako želijo, da bi zadeli na loteriji. Ko je imela komaj 17 let, se je ta želja Jane Park tudi uresničila, a pravi, da izkušnje ne bi privoščila niti najhujšemu sovražniku. Parkova je dobitno srečko kupila pred desetimi leti, izbrana kombinacija številk pa ji je prinesla milijon funtov oziroma 1,13 milijona evra, s čimer bi si marsikdo rešil stanovanjski in še kateri problem. Jane pa je prepričana, da je bila takrat veliko premlada, da bi se znala odgovorno odločiti, kam z denarjem. »Začela sem na veliko zapravljati, kupila sem si vse, kar sem si že dolgo želela. Večinoma so bila to dizajnerska oblačila, dodatki, ličila in podobno, pa seveda avtomobili, zabave in eksotične počitnice. Takrat nisem vedela, koliko je to milijon funtov, v življenju še nisem videla toliko denarja in poznala nisem nikogar, ki bi ga toliko imel,« pravi Jane.

Čeprav si je lahko privoščila vse, kar si je želela, je nakupi niso osrečili.

A bogastvo je s seboj prineslo tudi slavo in vse njene negativne plati. V Veliki Britaniji, kjer dekle živi, mediji namreč pogosto javno objavijo imena in fotografije novopečenih milijonarjev, Jane pa se jim je zdela toliko bolj zanimiva, ker je bila tako mlada. Potem ko so se intervjuji in zgodbe o mladi milijonarki razširili po medijih, se je zanjo začel pekel. Moški so jo začeli zalezovati, večkrat je opazila koga, ki se je skrival v grmovju pred njeno hišo in jo opazoval, sama si ni več upala na ulico, saj so jo mnogi, ki so jo prepoznali, nadlegovali ter prosili, naj jim kupi to in ono.

V življenju še nisem videla toliko denarja in poznala nisem nikogar, ki bi ga toliko imel.

Ljubosumni rojaki so jo žalili in nadlegovali tudi na družbenih omrežjih in malo je manjkalo, da se ni zlomila. K sreči je še pravočasno poiskala pomoč, začela pa se je tudi boriti za spremembo zakonodaje, ki mladoletnim ne bi dovolila sodelovati pri igrah na srečo. To se je tudi zgodilo.