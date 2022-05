Do ušes zaljubljena po Zoom poroki ugotovila, da jo vara (VIDEO)

Ayse Reeves je med koronavirusom in zaprtjem na spletu spoznala Američana Darrina Martina in se noro zaljubila vanj. Kljub temu, da se nikoli nista srečala, je 24-letnik preko Zooma zaprosil Ayso in ta je brez obotavljanja privolila. Ker zaradi ukrepov in omejitev, ki so veljali med epidemijo nista mogla prirediti velike poroke, sta se poročila kar preko Zooma. 26-letnica je postala prva Zoom nevesta, a njena zgodba žal nima srečnega konca.

Le nekaj tednov po poroki, je Ayse ugotovila, da v njunem zakonu ni vse tako kot bi moralo biti. »Nisem doživela popolnega pravljičnega konca, na katerega sem upala,« je dejala za The Sun in pojasnila, da je že lansko leto posumila, da se videva z nekom drugim. Američan je vse skupaj zanikal, potem pa je postala še bolj pozorna na njegovo bivše dekle Liz. »Ko sem prišla v stik z njo, mi je na facebooku potrdila, da spi z mojim možem.«

Nesrečna nevesta je zdaj vložila vlogo za razvezo, kar bi zaradi velike razdalje med njima lahko trajalo kar nekaj časa.

Par se je spoznal med prvim zaprtjem držav leta 2020, nekaj mesecev kasneje sta postala par. 26-letnica si je izdelala plišasto igračo z Darrinovo podobo, da bi »lahko bila skupaj«. Ko je maja lani Američan zaprosil za njeno roko, so bili njeni prijatelji in družina prepričani, da prehiteva, da bi morala počakati in se v živo spoznati, a njihovih nasvetov ni upoštevala. Zdaj pa ji pripravljajo veliko ločitveno zabavo, ko bo ločitev potrjena.