Do leta 2050 naj bi v glavnem seksali le z umetnimi ljubimci

Zdaj je uradno: v času umetne inteligence in robotov tudi spolnost dobiva nove dimenzije. Namesto da bi s sladkimi besedami in plačevanjem pijače poskušali ujeti svojo sanjsko partnerico za igrice med rjuhami, boste po novem zgolj odšteli okoli 1680 evrov za robotsko ljubimko, ki bo izpolnila vse vaše posteljne sanje, ne da bi vas pri tem lahko okužila s kako spolno boleznijo. Proizvajalci predvidevajo, da bi lahko seks z roboti postal do leta 2050 celo pogostejši kot seks z ljudmi.

Pri najnovejših robotih je mogoče uravnavati stiskanje, potiskanje in stokanje.

Izdeluje jih kitajsko podjetje Ridmii, ki je med izdelovalci robotskih ljubimk in ljubimcev že dobro znano. Robote je mogoče upravljati tudi na daljavo prek aplikacije, njihov najnovejši model pa je poseben zato, ker uporabnikom omogoča, da nadzorujejo različne funkcije, kot so stiskanje, potiskanje in stokanje. Model deluje s pomočjo aplikacije mutuafun, ki je na voljo v App Store in Google Play Store. Uporabniki lahko prek bluetooth povezave upravljajo robota in izbirajo med različnimi načini vibracij, sesanja in zvočnih efektov. Aplikacija vključuje tudi klepetalnico, v kateri se lahko člani med seboj pogovarjajo med uporabo robota.

Ridmii ponuja 22 modelov, ki se razlikujejo po barvi kože, pričeski in barvi oči. Uporabniki lahko celo izberejo model, ki je oblikovan kot vilinka. Cena se giblje okoli 1680 evrov, uporabnik pa lahko sam izbere nekatere detajle, kot je denimo čvrstost dojk. Pri Ridmiiju so prepričani, da bo nova generacija robotov zabaven pripomoček za pare, ki iščejo nove načine za popestritev intimnosti.

Spletni strokovnjaki za varnost pa opozarjajo, da je uporaba robotov prek aplikacije tvegana. Naprave, povezane z internetom, imajo namreč vedno varnostne luknje, ki jih lahko izkoristijo zlonamerni posamezniki.