Divji krst, mama omedlela (VIDEO)

Ntina Shitta je še vedno v šoku zaradi obreda krsta, ki ga je doživel njen malček. Vse skupaj se je dogajalo na Cipru, ko se je družina zbrala v lokalni cerkvi. Dogajanje je bilo tako napeto, da je mama duhovnika nekajkrat opozorila, naj bo bolj previden, vendar je ni poslušal. Otroka je metal gor in dol, čeprav je malček jokal in mu vse skupaj očitno ni bilo najbolj všeč.



Nesrečna mamica je dogajanje spremljala s strahom, in ko je otrok spolzel iz rok, je na koncu celo izgubila zavest od vsega hudega. Posnetek divjega krsta je objavila na spletu in razširil se je kot požar. Večina spletnih komentatorjev je zgroženih nad duhovnikovim početjem.