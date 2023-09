»Digitalni evro je past! Ne nasedite«

Po Evropi se tako širi nova teorija, ki nima povezave ne z obliko Zemlje, ne s chemtrailsi, ne s podnebnimi spremembami ali covidom. Mogoče zanjo sploh še niste slišali.

Evropska komisija je pred tedni predstavila zakonski predlog uvedbe digitalnega evra, s katerim naj bi v času vse večje digitalizacije dopolnili plačilne zmožnosti državljanov območja evra. Dokončno bi luč sveta lahko ugledal čez tri leta. To pa je povzročilo pravi val nasprotovanja, ki bi mu lahko že rekli tudi teorija zarote, kajti tanka je meja med kritiziranjem in zaroto. V Amsterdamu so že orgabnizirali proteste, verjetno je le še vprašanje časa, kdaj nasprotovanje digitalnemu evru postane bolj aktulano tudi pri nas.

Kot poroča portal Politico, se nasprotovanje digitalnemu evru, ki naj bi ga uvedli leta 2026, ne zdi tajkšne narave, da bi ga podprlo veliko ljudi. Ampak tako menda izgleda le na površju. Že so ga povezali z vstavljanjem čipov v telesa ljudi in povečevanjem tajnega nadzora Evropejcev.

Marc Friedrich je 47-letni finančnik, ki opzarja pred vstavljanjem čipov v ljudi. Z nasprotovanjem digitalnim valutam je na Youtubu že zbral 350.000 ljudi, ki mu sledijo in ga poslušajo. Zanj to ni teorija zarote, ampak resničen strah pred tem, kam svet drvi. »Rekli bodo: tako je lažje, čistejše kot prijemati denar, onemogoča prenos virusov, ropar vam ne more ukrasti bankovcev in podobno, ampak lahko pa imate čip pod kožo,« opozarja Friedrich.

Psihologi opozarjajo: veliko ljudi, ki niso verjeli v Covid-19, zdaj nasprotuje digitalnim valutam

Med pandemijo se je nekaj spremenilo. Študija, objavljena v znanstveni reviji Plos One oktobra lani, je nakazala, da so zarote o COVID-u delovale kot droga. Ljudje so se okužili s teorijami zarote, zato zdaj preskakuje iz ene v drugo teorijo.

»Če verjamete, da vam je vlada lagala o številkah okuženih s covid-19 ali da so namerno izpustili virus iz laboratorija, se verjetno sprašujete tudi, o čem drugem so še lahko lagali?« učinek pojasnjuje Javier Granados Samayoa, podoktorski sodelavec Centra za javno politiko Annenberg Univerze v Pensilvaniji in glavni avtor poročila. »In koiščete informacije in komunicirate z [enako mislečimi] ljudmi, boste najverjetneje dobili informacije o drugih teorijah zarote, kar vas lahko pripelje v zajčjo luknjo,« še dodaja.

Granados Samayoa je dejal, da je digitalni evro idealen za ljudi, ki se bojijo, da imajo odgovorni zlonamerne namene. To dokazujejo tudi nekateri komentarji pod videi Marca Friedricha, ki se glasijo: Bojim se za svobodo in podobno. Bankirji pa so popolni za to, da podprejo predstavo ljudi o finančnikih, ki bdijo nad ljudmi in imajo nad njimi moč, oni pa ne vedo, kaj se z njimi dogaja.

Mi pa smo že mislili, da nas nobena teorija ne more več presenetiti. Le katera bo naslednja.