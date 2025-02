Saj ni res, pa je: Ljudje izrekajo čestitke tragično preminuli Manji Toplak

Manja Toplak, nekdanja vodja pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, je tragično preminila pred skoraj dvema letoma, a njen facebook profil kljub temu ostaja aktiven. Danes, na njen rojstni dan, je zato njeno časovnico preplavilo na desetine voščil, srčkov in veselih emodžijev.

Njeni »prijatelji«, v kolikor facebook znance lahko sploh tako imenujemo, očitno ne vedo, da je ni več med nami.

Pri tem pa ne gre za osamljen primer. Mnogo ljudi po smrti ohrani digitalno prisotnost, saj družbena omrežja pogosto ostanejo nespremenjena, dokler družina ali prijatelji ne posredujejo zahtevka za spremembo ali izbris računa. To lahko vodi v neprijetne situacije, ko nevedni uporabniki še vedno objavljajo rojstnodnevna voščila na profilu pokojne osebe.

Toplakova je sicer umrla leta 2023 po zahrbtni bolezni, novico o njeni smrti so 19. aprila sporočili njeni sodelavci iz Evropskega parlamenta, kjer je bila zaposlena od leta 2007. Bila je izjemno cenjena in spoštovana strokovnjakinja, ki je s svojim entuziazmom in optimizmom spodbujala številne projekte.

To se zgodi s profilom po smrti

Rojstnodnevne čestitke preminuli Manji Toplak se kar vrstijo. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

Facebook po smrti omogoča dve možnosti: uporabnik lahko predhodno določi, ali želi, da njegov profil po smrti postane spominski ali se izbriše. Če tega ne stori, lahko svojci po smrti vložijo zahtevek za spremembo računa v spominskega ali za njegovo odstranitev. Do profila lahko dostopajo tudi, če imajo geslo, in ga sami izbrišejo.

Spominski profili imajo oznako »V spomin« in omogočajo prijateljem ter družini, da na njem delijo spomine, hkrati pa so zaščiteni pred prijavami v račun. Takšni profili ne prejemajo rojstnodnevnih obvestil in ne pojavljajo se v predlogih za prijateljstvo. Če pa oseba pred smrtjo ne določi »skrbnika zapuščine« (legacy contact), profila po smrti ni mogoče spreminjati.

Druga možnost je popoln izbris računa, ki odstrani vse objave, fotografije in informacije, povezane s pokojnikom. Za to možnost mora uporabnik vnaprej nastaviti izbris po smrti ali pa svojci predložijo zahtevek skupaj z dokazili.

Digitalna zapuščina

Strokovnjaki za digitalno zasebnost svetujejo, da se vsak uporabnik že vnaprej odloči, kaj se bo zgodilo z njegovim profilom po smrti. To ne olajša le postopka svojcem, ampak tudi preprečuje, da bi se tragične zgodbe podoživljale v virtualnem prostoru.