Deklica (15) zanosila med oralnim seksom, zdravniki šokirani

Zdravniki iz Lesota v Južni Afriki so bili priča edinstvenemu primeru najstnice, ki je zaradi nenavadnega spleta okoliščin zanosila med oralnim seksom.

Neimenovana 15-letna deklica je obiskala bolnišnico in potarnala zaradi bolečin v želodcu, a so preiskave pokazale, da je noseča devet mesecev in tik pred porodom. Zdravniki so bili šokirani, ko so odkrili, da deklica nima vaginalne odprtine, kar je redka prirojena napaka, za katero znanstveniki ocenjujejo, da prizadene le eno od 4000 do 10.000 deklet.

To naj bi načeloma preprečilo, da bi najstnica zanosila po naravni poti. Zmedeni zdravniki so deklico spraševali o tem, kako je zanosila, in na koncu izvedeli, da je bila devet mesecev prej hospitalizirana zaradi vbodne rane v trebuh kmalu po oralnem seksu. Medicinski sestri je povedala, da jo je bivši napadel, ko jo je našel med spolnim odnosom z novim fantom.

Sperma do maternice prispela iz želodca

Zdravniki so za British Journal of Obstetrics & Gynaecology povedali, da so na podlagi tega sklepali, da je sperma, ki jo je pogoltnila, pripotovala do njenih reproduktivnih organov iz njenega želodca prek teh vbodnih ran, kar je vodilo do spočetja. Toda še vedno je manjkal en košček sestavljanke. Kislina v prebavnem sistemu, ki hrano razgradi, je običajno dovolj močna, da zlahka ubije tudi spermo.

Vendar zdravniki verjamejo, da je semenčica morda preživela, ker je bila deklica v tem času podhranjena. To lahko namreč zmanjša kislost prebavnega sistema, in očitno je prav to ustvarilo bizarno priložnost, da je sperma dosegla maternico skozi vbodno rano.

Zdravniki so dejali tudi, da je deček, rojen s težo 2,8 kilograma, podoben svojemu očetu, moškemu, s katerim je bila intimna pred napadom. Deklica je zdravnikom razkrila tudi, da je v času pred porodom opazila rastoči trebušček, a ni verjela, da je sploh mogoče, da je noseča.