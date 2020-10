Dekle, ki telovadi v toplesu, je zbralo milijone ogledov, a ona ima močno sporočilo (VIDEO)

Fitnes vplivnicaiz Los Angelesa je pritegnila pozornost z načinom izvajanja vaj. Potem ko je na instagramu in tiktoku objavila video posnetke v toplesu, je število njenih ogledov dramatično poskočilo. Že prej ji je sledilo več deset tisoč ljudi, ko pa je slekla zgornji del, je njena priljubljenost poskočila.Prvi video v toplesu je izšel 21. septembra, do zdaj si ga je ogledalo že več kot devet milijonov ljudi. Kot pravi, je njena poteza opozorila le na ključni problem v fitnes skupnosti. »Pravzaprav se ne bi smeli pogovarjati o tem, kar sem naredila,. Tone bi smela biti velika stvar. Če en spol lahko telovadi brez zgornjega dela, bi moral tudi drugi. Bistvo je enakost. Če bi neki moški objavil tak video, ne bi postal viralen in v tem je težava,« je dejala komaj 21-letna vplivnica. Ob tem je razkrila, da je naletela tudi na nekaj res groznih in žaljivih komentarjev.»Nisem nič posebnega, le dekle, ki je ne zanima, kaj si drugi mislijo, in dela tisto, kar hoče. Ne smemo dovoliti, da nas družba ustavi pri tem, kar imamo radi,« je dejala.