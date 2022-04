Deček, rojen z dvema penisoma: z operacijo so mu odstranili večjega

V Braziliji so nedavno operirali dveletnega dečka, ki je bil rojen z dvema penisoma. To redko stanje se imenuje difalija.

Difalija je stanje, ko moškemu zrasteta dva penisa. Na svetu naj bi bilo kakšnih 100 ljudi s takšnim stanjem.

Njegova penisa sta se razlikovala v velikosti, oba pa sta bila delujoča, zato so zdravniki najprej želeli odstraniti manjšega izmed njiju. Njegova mama je povedala tudi, da lahko deček z obema doseže erekcijo. Vendar so s preiskavami pred operacijo odkrili, da ima deček samo en komplet cilindrov erektilnega tkiva, t. i. corpora cavernosa, brecila spolnega uda. V brecilnem tkivu se s posebnim zapornim žilnim aparatom uravnava dotok oz. odtok krvi. Na ta način se vzpostavlja napetost in trdota spolnega uda – erekcija. Tudi uriniral je lahko samo z enim penisom, saj je bil sečevod pri večjem preozek, da bi lahko skozenj stekel urin.

Odločitev, kateri penis bodo odstranili, je bila torej sprejeta na podlagi delovanja, ne velikosti penisa. Specialisti so opravili zelo dobro delo in lepo zašili mesto, poroča ameriški portal The New York Post. Ali bo lahko deček v prihodnosti nemoteno doživljal erekcije, še ne morejo vedeti.