Dave (24) izgubil nedolžnost v resničnostnem šovu na Hrvaškem: »Navadiš se« (VIDEO)

Na hrvaškem otoku Obonjan so snemali britanski resničnostni šov Virgin Island, katerega finale četrte sezone je bilo predvajano ta teden. Med celotno sezono je bil šov opisan kot »najbolj nenavaden televizijski eksperiment doslej«. O čem govori šov?

Na kratko: 12 odraslih oseb, ki še nikoli niso imele spolnega odnosa, skuša premagati ovire, povezane z intimnostjo. Pri tem jim pomagata seksualni in partnerski terapevtki Danielle Harel in Celeste Hirschman, ob podpori ekipe strokovnjakov.

Metoda, ki jo uporabljajo, se imenuje Somatica in temelji na telesni povezanosti, čustveni prisotnosti in izkustveni terapiji – dobesedno. Terapevtki med seansami dotikata, objemata in celo poljubljata udeležence, z namenom, da bi jih naučili, kako se počutiti varno v svojem telesu in se povezati s svojimi željami.

Udeleženci, večinoma v svojih dvajsetih, nekateri tudi v tridesetih, odprto govorijo o svojih razlogih za pomanjkanje spolnih izkušenj: anksioznost, travme, zlorabe, pomanjkanje samozavesti, verska vzgoja ali preprosto nesrečne okoliščine. Skozi skupinske delavnice in individualne seje premagujejo sram in nelagodje.

Finale na Obonjanu

V finalni epizodi se je razkrilo, da je le en udeleženec, 24-letni računovodja Dave, med šovom bil pripravljen stopiti v spolni odnos s terapevtko, ki je nastopala kot 'nadomestna partnerka' (surrogate partner). V zadnji epizodi je tako izgubil nedolžnost s Kat Slade, s katero po koncu snemanja ni več ostal v stiku.

»Zelo jasno so nam povedali, da po šovu ne ostajamo v stiku – traja dva tedna in to je to. Nato greš naprej. Ni lahko ločiti se od občutkov, a mislim, da je to pomembna lekcija – imeti občutke in jih nato izpustiti. Morda je to celo najpomembnejša lekcija. Seveda nisem bil zaljubljen vanjo, sem pa jo zelo spoštoval. Ni me preveč skrbelo, ali se bom zaljubil,« je povedal Dave.

Njegov prvi spolni odnos je bil predvajan na televiziji

Dave je danes v zvezi s punco, med šovom pa pravi, da ni načrtoval, da bo izgubil nedolžnost. »Na šov sem prišel z namenom, da iz njega vzamem, kar se da, brez pričakovanj. Rekli so nam, naj si ne postavljamo ciljev, da se ne bi razočarali. Vsak od nas je na otoku nekaj pridobil, in to je najpomembnejše,« pravi.

Čeprav je spolnost običajno zasebna stvar, je bil zvočni posnetek Daveovega prvega spolnega odnosa predvajana na televiziji.

»Nikoli si nisem predstavljal, da bom na tak način izgubil nedolžnost. V glavi je to bil intimen trenutek med mano in eno čudovito žensko. Zdaj pa je to med mano, čudovito žensko in vsemi gledalci Channel 4. Čudno je. Res čudno. Ampak ne mislim, da je to slabo,« je priznal.

Kljub temu Dave pravi, da mu snemanje ni motilo. »V nekem trenutku sem se preprosto izklopil, pozabil na kamere in začel delovati naravno. Navadiš se,« je pojasnil, poroča index.hr.