Daria (13) je leta 2020 šokirala svet, ko je objavila, da pričakuje otroka z Ivanom (10), tako je videti njeno življenje danes

Rusinja Daria Sudnišnikova je pritegnila pozornost javnosti leta 2020, ko je pri trinajstih letih razkrila, da je noseča. Takrat je povedala tudi, da je oče tri leta mlajši Ivan, vse pa je priznala, ko se je pojavila v eni izmed televizijskih oddaj. Od takrat je pogosto delila njune skupne fotografije na družbenih omrežjih in pisala: »Sva družina.« Poleg tega, da je takrat v Rusiji zanjo izvedel skoraj vsak, je začela prejemati ponudbe različnih blagovnih znamk, ki so ji plačevale za promocijo njihovih izdelkov. Tako je začela služiti približno 100 evrov na dan, kar ji je veliko pomenilo.

Daria je sicer prej živela v revščini, zato ji je denar, ki ga je prejemala s promocijo blagovnih znamk, zelo pomagal. Vendar pa njene sreče ni bilo za dolgo. Ko je rodila otroka, so fotografi ujeli njo, Ivana in dojenčka pred bolnišnico. Vendar so številni strokovnjaki že od takrat, ko se je prvič pojavila v javnosti, trdili, da desetletni deček ne more biti oče otroka. Zato je Daria kmalu po rojstvu otroka začela trditi, da je oče njenega otroka drug moški in da je bila posiljena. Njena zgodba v javnosti ni bila dobro sprejeta, nato pa je začela trditi, da se je vse zgodilo iz ljubezni.

Po vsem tem je svojim sledilcem na Instagramu, kjer jih ima trenutno 108 tisoč, sporočila, da pričakuje drugega otroka, tokrat pa je takoj razkrila, kdo je oče. »Oče otroka je moj večmesečni fant Maksim (17). Nove nosečnosti nisva načrtovala, a otroka bom obdržala, tako kot Amelijo. Bila je težka odločitev, vendar nikoli ne bežim pred odgovornostjo,« je zapisala. "Ko bom rodila drugega otroka, bo Amelija stara dve leti. Lepo bo, da bo med njima majhna starostna razlika. Do takrat si bom kupila stanovanje in se tja preselila z Maksimom in otroki," je dodala. Razkrila je tudi, da je Ivan še vedno z njimi. »Mlad je in še vedno zaljubljen vame. Rekel je, da me nikoli ne bo pustil na cedilu. Upal je, da bom, ko bo malo starejši, svobodna in ne bom več z Maksimom. Bomo videli, vse je mogoče.«

Ne skrbi več za svojega otroka, zlomila se je

V zadnjem času dekle ne objavlja več na družbenih omrežjih, njeno življenje pa se je popolnoma spremenilo, poroča srbski portal Žena. Sprva je bilo vse v redu in Sudnišnikova je uspešno skrbela za svoja otroka, nato pa se je 'zlomila'. Začela je hoditi na zabave, zapadla v slabo družbo, začela jemati droge ... Zaradi vsega tega je končala v psihiatrični bolnišnici.

»Moje ime je Daria. Že teden dni sem v psihiatrični bolnišnici. Prišlo je do predoziranja. Poklicali so reševalce, nato so skupaj z rešilcem prišli še policisti,« je sporočila svojim sledilcem. Povedala je tudi, da jo sumijo preprodaje in prevoza drog, vendar je zatrdila, da tega "ni storila".

Pred tremi leti so se pojavile informacije, da se je Rusinja vrnila v šolo, vendar je kmalu opustila šolanje. Poskušala je najti službo v trgovini, želela je delati kot voznica avtobusa, a je na koncu spet pristala v bolnišnici. »Pobegnila sem od doma in teden dni spala pred stavbo. Kasneje so me našli nezavestno in spet odpeljali v psihiatrično bolnišnico,« je povedala. Razkrila je tudi, kdo skrbi za njene otroke. »Ne morem biti v bližini, pravijo, da sem nevarna za otroke. Policisti so pridobili potrdilo iz bolnišnice, da sem agresivna.«

Mlado Rusinjo so najprej za šest mesecev prikrajšali za starševske pravice, nato pa so ji jih v celoti odvzeli. Otroci zdaj živijo pri njeni babici, Darja pa mora plačevati preživnino.