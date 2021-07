Danijel kriv, da se smeji ves svet: zdaj mu je žal za izjavo o tašči (VIDEO)

Hrvati so s spektakularnim ognjemetom pospremili dokončanje mosta na Pelješac, a v regiji skoraj bolj kot 2440 metrov dolg most odmeva izjava, ki je Hrvate nasmejal z izjavo, zakaj je zanj izgradnja mostu tako pomembna.»Meni osebno Pelješki most pomeni ogromno, ker je moja tašča pred 15 leti dejala, če se bo most kdaj res zgradil, da se bo vrgla iz njega. Evo, pričakujem, da se bo jutri vrgla z njega,« je v intervjuju za hrvaško televizijo dejal Danijel in spravil v smeh celotno regijo.»Ko je Sanadar napovedal dela, je dejala, kakšen most neki, kaj blebetate. Če ga zgradijo, bom odšla v Komaran na kavo in se vrgla iz njega. Kakšen most, lepo vas prosim,« je dejal novinarjem 24sata in dejal, da mu je žal, da je rekel, da čaka, da se bo vrgla, saj ima zdaj hude težave. »Imam težave, ker ji ves čas zvonijo telefoni in zdaj nima časa, da bi čuvala otroke, tako da se ne morem več kopati,« je še dejal navihani Danijel.