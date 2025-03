Indijsko sodišče je presodilo, da to, da soproga gleda pornografijo, ni podlaga za ločitev, saj se ženske s poroko ne odpovejo svoji spolni avtonomiji in pravici do samozadovoljevanja. Tako je v sredo odločilo višje sodišče v zvezni državi Tamil Nadu v pritožbi moža na zavrnitev ločitve na sodišču nižje stopnje.

Moški je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pritožbo utemeljil na več domnevno krutih dejanjih njegove soproge, vključno z njeno odvisnostjo od samozadovoljevanje ob gledanju pornografije.

Pogovori o ženski spolnosti so v Indiji tabu. FOTO: Gettyimages

Višje sodišče je zavrnilo pritožbo z utemeljitvijo, da samozadovoljevanje žensk ne more biti stigmatizirano, medtem ko je »samozadovoljevanje moških priznano kot univerzalno«.

Še vedno tabu

Razsodilo je tudi, da ženska ohrani svojo individualnost tudi po poroki in da njena »temeljna identiteta kot posameznice, kot ženske, ni odvisna od njenega zakonskega statusa«.

Ocenilo je sicer, da je zasvojenost s pornografijo slaba in da je ni mogoče moralno upravičiti, vendar pa ni pravna podlaga za ločitev.

Pogovori o ženski spolnosti so v Indiji tabu, zlasti pri poročenih ženskah, od katerih se po poročanju AFP pričakuje, da bodo svojim možem in otrokom dale prednost pred svojimi potrebami in željami. Tudi ločitev je v večjem delu države še vedno tabu, saj se pogosto zaradi pritiska družine in okolja le eden od sto zakonov konča z razvezo.

