Da bi otroka naučil premagati strah, ga je vrgel s pečine (VIDEO)

Garrett Gee, vplivnež in ustvarjalec vsebin na družabnih omrežjih, je znan po svojem edinstvenem, nekoliko nenavadnem in pogosto kontroverznem pristopu k starševstvu. Precej prahu je denimo dvignil z objavo videoposnetka, na katerem vrže svojega sedemletnega sina s pečine v jezero, s čimer ga je želel naučiti, »kako premagati strah«.

Video je hitro postal viralen in zbral več kot 3,5 milijona ogledov, mnogi pa so bili nad Garettovo »vzgojno metodo« povsem šokirani. Na posnetku Garett sina Calihana sprav sicer spodbuja, naj premaga strah pred skokom, ko deček še kar stoji na pečini, pa ga oče enostavno dvigne in vrže v vodo. Calihan, ki med padcem zakriči, se na koncu nasmejan prikaže na površini in z dvignjenim palcem pokaže, da je z njim vse v najlepšem redu.

Gee je v dolgem zapisu ob videu pojasnil, da je varnost pri takšnih podvigih vedno na prvem mestu, zato je poudaril, da je pomembno učiti otroke, da lahko premagajo težke izzive. Njegova odločitev, da vrže sina s pečine, je temeljila na tem, da je Calihan želel skočiti, vendar ni bil dovolj samozavesten.

Gee je dodal, da je bil skok izveden na višini, ki je bila za otroka varna, in da je bila največja potencialna nevarnost, da bi otrok pred skokom omahoval, zaradi strahu pa se ne bi dovolj odrinil in bi padel ob pečini. Prav zato, da bi preprečil slednje, je Gee prevzel pobudo in sina varno vrgel v vodo.

Nekateri od njegovih sledilcev so sicer pohvalili njegov pristop in pogum, a so prevladovali tisti, ki se z njegovo taktiko niso strinjali, in so bili prepričani, da je Garett otroku po nepotrebnem povzročil travmo.