Da bi dokazal plosko Zemljo, je zapravil 18.000 evrov

Dandanes je moderno, da ne verjamemo že zdavnaj preverjenim znanstvenim teorijam, med najbolj razvpitimi dvomljivci pa so zagotovo zagovorniki ploske Zemlje, ki jih ne manjka niti v Sloveniji. Nekateri so o svojih teorijah zarote celo tako prepričani, da so za njihovo dokazovanje pripravljeni odšteti vrtoglavo vsoto. Eden takšnih je bil Bob Knodel, električar, ki se je v življenju ukvarjal z marsičim, med drugim je bil radioamater in pilot. Zapriseženi »flatearthovec« je bil o tem, da Zemlja ni okrogla, tako prepričan, da je bil pripravljen financirati eksperiment, ki ga je stal več kot 18.000 evrov. Prepričan je bil, da bo na ta način dokazal, da znanost resnično laže in da je Zemlja ploščata. Eksperiment, z napovedjo katerega je navdušil somišljenike, je ves čas snemal in predvajal na svojem youtube kanalu.

Njegovi kolegi kljub vsemu še naprej vztrajajo, da planet, na katerem živimo, ni okrogel.

Da je Zemlja ploščata, je nameraval dokazati s posebno napravo, laserskim žiroskopom, ki naj bi pokazal, da se modri planet sploh ne vrti. Privolil je celo v sodelovanje z Netflixom, ki je njegovo raziskavo spremljal in jo objavil v dokumentarnem filmu Behind the Curve. Okoliščine so torej šle nadobudnemu amaterskemu raziskovalcu več kot na roko, le pri rezultatih se je malce zalomilo: namesto da bi eksperiment dokazal, da se Zemlja ne vrti, se je izkazalo ravno nasprotno. »Odkrili smo, da se, ko uporabimo žiroskop, vsako uro zgodi premik za 15 stopinj,« je razložil v kamero. Teoretik zarote o rezultatih svoje raziskave ni dvomil. Prepričali so ga, da je Zemlja vseeno okrogla.

Tako nekako si predstavljajo svet zagovorniki ravne Zemlje. FOTO: Kevron2001/Getty Images

»Vse kaže, da moram vzeti nazaj, kar sem rekel. Ti rezultati so težava,« je priznal v dokumentarnem filmu. Poskusil je še nekajkrat, a je vsak poizkus pokazal, da je Zemlja okrogla. Nato je poklical kolega »flateartherja«, ki ga je spoznal v Denverju, in mu rekel, da morajo vztrajati pri poskusih dokazovanja, saj je za eksperiment z žiroskopom porabil 20.000 dolarjev. »Tega nočem uničiti, veš. V žiroskop sem vložil 20.000 dolarjev,« je dejal.

Rezultati Knodelove raziskave pa niso prepričali teoretikov zarote. Mnogi so v komentarjih k posnetkom navedli, da rezultatom ne verjamejo in da še vedno ne dvomijo, da je Zemlja ravna in ne okrogla.