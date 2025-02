Čudežno preživel eksplozijo v smetarskem tovornjaku (VIDEO)

Komunalni delavec iz ameriške zvezne države Ohio je po čistem čudežu ušel hujšim poškodbam, potem ko je v zadnjem delu smetarskega tovornjaka prišlo do močne eksplozije. Dogodek je ujela varnostna kamera, posnetek pa je šokiral številne sledilce na družbenih omrežjih.

Na posnetku je videti delavca in njegovega kolega, ki praznita polne zabojnike za smeti. Le nekaj sekund kasneje se iz zadnjega dela tovornjaka nenadoma dvigne ogenj, nato pa sledi močna detonacija.

Šokirani delavci in prestrašeni sosedje

Ob eksploziji sta komunalca nagonsko odskočila in se umaknila na varno razdaljo, vendar je bilo jasno, da sta povsem pretresena. Na pomoč so priskočili tudi zaskrbljeni sosedje, ki so hiteli preverjati, kaj se je zgodilo. Delavca sta hitro pograbila gasilni aparat in začela gasiti požar.

Kaj je povzročilo eksplozijo?

Preiskovalci domnevajo, da je bil vzrok eksplozije odvržen rezervoar s kisikom, kar je resna kršitev varnostnih predpisov.

»To je bila čista sreča! Le nekaj centimetrov bližje in posledice bi bile lahko katastrofalne – hude poškodbe ali celo smrt,« so sporočili predstavniki komunalne službe, poroča Telegraf.rs.

