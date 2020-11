Črnolasa zlatolaska z 2 metra dolgim naglavnim razkošjem

Pravi, da si je uresničila sanje, počuti se kot pravljična junakinja Zlatolaska, le da njena griva ni zlate, temveč globoko črne barve. A nič ne de, njeno naglavno razkošje je velika atrakcija na Japonskem in družabnih omrežjih, kjer 35-letna Rin Kambe redno objavlja fotografije in skrbno dokumentira nego svojih skoraj dva metra dolgih las. Kljubuje staršem Za njeno gonilno silo in motiviranostjo nedvomno stoji kljubovanje staršem, ki so ji v otroštvu venomer zapovedovali kratko pričesko. Trenirala je nogomet, kratki lasje so bili takrat pač lažje obvladljivi, a pri dvajsetih letih, ko je žogo dokončno zabila v gol, je sklenila, da jim bo pustila prosto pot. In res, danes, pri 35 letih, se hvali, da se ni postrigla že 15 let, škarij pa še dolgo ne bo pustila v svojo bližino. Rin Kambe priznava, da ji dolgi prameni kdaj ponagajajo, a jih ima obenem tako zelo rada, da ima večinoma kar spuščene, saj se ji praktične pričeske, denimo figa, kita ali čop, zdijo nepotrebna krinka. Zakaj bi skrivali lase, če pa so tako zelo čudoviti, se sprašuje Rin, plesalka, ki je prepričana, da ji pomagajo do večje izraznosti med gibi na odru.



A ne menijo vsi tako, njeni domači se nad takšno dolžino zgražajo, tako jo kritizirajo tudi nekateri sledilci na instagramu, toda Rin se je v odraslosti naučila, da ima vsak pravico do svojega mnenja. Vsa pozornost pa nedvomno daje moč njej in njenim lasem, ki so, kot zdaj ugotavlja, njeno najmočnejše orožje. In vir prihodka, saj uspešno prodaja svojo negovalno linijo.