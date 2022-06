Človek premagal konja: zgodilo se je šele tretjič v zgodovini te dirke

Pred dirko se je mudil na Tenerifu, da bi pravočasno prispel v Wales, je bedel kar 29 ur. Ricky Lightfoot, sicer poklicni gasilec, je v odlični telesni pripravljenosti, a zaradi utrujenosti in neprespanosti še pomislil ni, da bi se lahko sploh prebil v ospredje, kaj šele, da bo premagal vseh tisoč tekačev in 50 konj z jezdeci.

36 kilometrov je dolga dirka.

Toda zgodilo se je ravno to, 37-letnik iz Cumbrie je poln adrenalina v cilj pritekel z rezultatom 2 uri, 22 minut in 23 sekund, a ker niso vsi tekmovalci ubrali iste trase, ni takoj izvedel, da je pravzaprav najhitrejši. Ob naznanilu je ostal odprtih ust, njegov najbližji zasledovalec pa je bil konj, ki je za njim zaostal debeli dve minuti. Ricky je šele tretji, ki je v 42 letih, odkar prirejajo priljubljeno dirko, ki na 36 kilometrih poteka skozi gozd, čez ravnice, hribovje in skalovje ter tudi močvirnati svet, premagal konja. Nazadnje se je to zgodilo leta 2007, prvič pa 2004. Dirka je potekala v valižanski pokrajini Powys, minuli dve leti pa so jo zaradi pandemije morali odpovedati, zato je bila neučakanost tekmovalcev, ki so medtem pridno trenirali, neizmerna.

Rickyjev trud je bil poplačan, za nagrado, ki jo izplačajo le, če zmaga človek, bo prejel 4100 evrov. Očka dveh otrok, ki se bo na preizkušnjo zanesljivo še vrnil, je seveda nadvse ponosen na dosežek, a priložnosti za slavje ni bilo, saj je bil že prihodnje jutro navsezgodaj na gasilski dolžnosti.