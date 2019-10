Znanstvenik trdi, da ve, kje bo padel »bog kaosa« na Zemljo

Znanstvenik trdi, da so dosedanje predpostavke Nase o morebitnem udaru asteroida Apofisa napačne. Po njegovem mnenje bo omenjeni asteroid, ki je poznan tudi kot »bog kaosa«, v roku desetih let udaril v Zemljo ter povzročil veliko škodo. Michael Horn, ki ga mnogi imenujejo znanstvenik teorije kaosa, je dejal, da je njegova raziskovalna ekipa ugotovila, da bo asteroid padel nekje med Severnim in Črnim morjem, to pa bi lahko povzročilo izumrtje človeške rase.



Po pisanju Expressa je dodal, da gre za dve težavi: »Udar velikega asteroida ter posledice, ki jih bo povzročil. Da bi ljudem ponazorili, kaj to pomeni, smo na spletu objavili dogodek v obliki stripa.«



Kjer koli bo ta asteroid padel, bo povzročil velikanski udarec, v Zemlji pa bo nastala luknja, hkrati bo prišlo do množičnega izbruha plinov. »To bo privedlo do požarov in smrti milijonov ljudi na določenem področju, kar lahko prinese katastrofo globalnih razsežnosti, lahko celo jedrsko zimo,« je še dodal.



Nasa se je sicer začela pripravljati na asteroid Apofis s premerom 370 metrov. Kot trdijo, se bo Zemlji le približal na 30.500 kilometrov.