Zlobni lastniki psa odvrgli in se odpeljali (VIDEO)

Pretres v slovenskem nogometu: odpustili nogometaša, z njim je zanosila predsednikova hči

Slovenski nogometni klub je očitno odpustil nigerijskega igralca, potem ko je bilo razkrito, da je hči predsednika kluba zanosila z njim. Neimenovani igralec je igral za drugoligaški klub v Sloveniji komaj šest mesecev. V klubu so dejali, da so igralca odpustil zaradi hude kršitve in nediscipline. Nogometaš je prevzel polno odgovornost za svoje dejanje in zdaj želi izpodbijati lastno