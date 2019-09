Ženske z velikimi prsmi razkrile, kaj želijo, da veste o njih

Simbolična fotografija. FOTO: Guliver, Getty Images

Velike prsi so sanje marsikaterega moškega in (zato) tudi ženske. Kako bi si sicer razlagali številne kirurške posege, ko si jih ženske dajo povečati? Za nekatere pa veliko oprsje predstavlja več težav kot dobrega.je za Huffington Post na enem mestu zbrala pričevanja 12 bogato obdarjenih dam, ki so spregovorile o tem, kako je živeti z bujnim oprsjem.Ob tem je navedla tudi mnenje zdravnice, da imajo takšne ženske ne le fizične težave (najpogosteje se pacientke pritožujejo zaradi bolečin v vratu, hrbtu, težavah z rameni ali pa izpuščaji pod prsmi), ampak pogosto doživljajo tudi neprijetne situacije na delovnem mestu ali v različnih družbenih situacijah.Kakšno je v resnici življenje z velikim oprsjem? Sledi nekaj izpovedi žensk ...»Najbolj me moti to, da se ne počutim, kot da moje prsi pripadajo meni, počutim se, kot da imam manj nadzora nad svojim telesom zaradi velikih prsi. Pri 20 letih sem se morala na silo smejati s publiko, ko je na stand up večeru komik začel zbijati šale o meni in mojih prsih. Pri 26 letih se moj partner redno lovi za moje prsi in včasih se počutim, kot da je to edini razlog, da je z menoj.«»Moje prsi so vedno vstopile v sobo pred menoj in nikoli nisem mogla najti modrčkov, ki bi mi odgovarjali. Večina mojih prijateljic je ljubosumnih name, vse dokler ne slišijo, kaj vse doživljam. Hrbet me nenehno boli kot tudi prsi.«»Velike prsi so imele velik vpliv na moje življenje. Naredile so me močno in samozavestno osebo.«»Imam 19 let in košarico DDD. Kar koli oblečem, je komentar vedno enak – tvoje prsi so ogromne.«»Stara sem 20 let in imam košarico 40 G/H. odrasli moški me gledajo v prsi od mojega 12. leta. Zaradi tega se počutim neugodno v lastnem telesu. Poleg tega me nenehno bolijo hrbet, ramena in ostali deli telesa. Nevzdržno je. Vsa ta bolečina in občutek, kot da ti majhen slon leži na prsih in te ovira pri dihanju.«»Moje prsi so velikosti 40F in že vse življenje imam veliko oprsje. Starejši moški se mi vsiljujejo od 16. leta naprej. Ne glede na to, kaj oblečem, me seksualizirajo, tudi ko sem bila še otrok.«»Če bi se jih jutri lahko rešila in jih sploh ne imela, bi to takoj naredila.«»Obožujem svoje velike prsi. Medtem ko hodijo druge ženske na operacije, da bi si jih povečale, so moje naravno velike. Lepe so in seksi. Seveda obstajajo tudi slabe strani velikih prsi, a to, da imam velike lepe prsi, je ena izmed 10 najboljših stvari v mojem življenju.«