»Želim dr**** tvojo pi***«

Na strani Stop pedofiliji SP na facebooku so objavili ogabna sporočila Makedonca, ki živi in dela v Dubrovniku in si je na spletu dopisoval z osebo, ki se je predstavila kot 12-letno dekle iz Zrenjanina, piše Dubrovački dnevnik. Moški je v svojih sporočilih nagovarjal 'deklico', naj mu pošlje fotografije, na katerih je gola in kako se prha, da bi lahko masturbiral. V sporočilih jo je tudi vprašal, ali je kaj oblečena, ali nosi kaj tesnega, ali se dotika svojega spolovila ... Na vprašanje, zakaj ga to zanima, je napisal, »da se mu je** in da si želi, da ga vzburi«. Trdil je, da se nima ničesar sramovati, ker da ji spolnega organa ne bo vtaknil v vagino in da bo vse ostalo med njima. Prav tako ji je svetoval, naj izbriše vsa sporočila, da jih ne bi videla njena mati. Na njeno željo ji je poslal svojo sliko in fotografijo osebne izkaznice in ji dejal, da ima dva otroka ter da je star 28 let.



Ves zapisani pogovor so fotografirali in objavili v omenjeni skupini, razkril pa jih je tudi Dubrovački dnevnik. Ali se je za profilom res skrivala 12-letnica ali pa je šlo za vabo, ni pojasnjeno, so pa očitno razkrili novega pedofila. Hkrati je to odlično sporočilo staršem, naj pozorno spremljajo, kaj otroci počnejo na spletnih omrežjih, in jih tudi zaščitijo.