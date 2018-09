Zdajšnja sodelavka pomagala pri njegovem porodu

Danes sta sodelavca. FOTOgrafiji: Brandon Seminatore

V kalifornijski porodnišnici je igra usode po 28 letih ponovno združila medicinsko sestro in nedonošenčka.je že 32 let zaposlena v pediatrični bolnišnici Lucile Packard v Palu Altu. Pred časom se je njihovi ekipi pridružil zdravnik. Sestri se je možakar ves čas zdel znan, a se nikakor ni mogla spomniti, od kod ga pozna. Brskala in brskala je po spominu, pa nič.Ob nekem prijateljskem pogovoru je Brandon razkril, da oba delata v bolnišnici, kjer se je rodil. »To je pritegnilo mojo pozornost, saj se spomnim, da sem bila takrat glavna sestra in zadolžena za otročička, ki je imel njegov priimek,« je razkrila Vilma. »Vprašala sem ga, ali je bil njegov oče slučajno policist. Sledila je dolga tišina, nato pa me je vprašal, ali mi je ime Vilma. Očitno mu je mama naročila, naj v bolnišnici poskuša najti sestro z imenom Vilma.« Brandon je mami odgovoril, da je ta sestra skoraj zagotovo že leta v pokoju, zato se ni posebno trudil, da bi jo našel.Usoda je hotela, da je našel službo kot pediater prav v tisti ustanovi, v kateri se je rodil. Brandon, ki se je rodil že v 26. tednu, dela specializacijo na področju otroške nevrologije. »S tem sem sklenil krog,« pravi zdravnik. »Zdaj skrbim za otroke skupaj s sestrami, ki so nekoč skrbele zame.«