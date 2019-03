Zarubili psičko in jo prodali na spletu

Oblasti v nemškem Ahlenu so se znašle pod plazom kritik, potem ko so zaradi neplačanih davkov zasegle družinskega psa in ga prodale prek ebaya. Bizarna zgodba se je začela novembra 2018, ko so se uradniki pojavili na domu neplačnika, da bi izvedli rubež. Najprej so hoteli invalidnemu možu odnesti voziček, a ker ni bil njegova last, so jim odnesli psičko po imenu Edda.

Eden izmed uradnikov je nato psa dal na zasebni ebay račun in ga prodajal za 750 evrov, kar je polovična cena za to pasmo. Michaela Jordan je opazila, da je kuža sumljivo poceni za mopsa, zato je poklicala in izvedela, da je bil zaplenjen, da je prodaja legalna, in se je odločila za nakup. Zgodba je prišla v javnost, ker se je nova lastnica, ki je po poklicu policistka, začela pritoževati nad kužkovimi zdravstvenimi težavami. Edda je morala prestati štiri operacije zaradi oči, za božič pa je imela urgenten kirurški poseg. Zdaj zahteva njena nova lastnica od mesta 1800 evrov odškodnine za zdravljenje in 750 evrov kupnine. Zgodba je tako prišla na uho medijem, sprva lokalnim, nato pa so o njej poročali po vsem svetu.



Prejšnja lastnica je priznala, da je bil zaseg psa legalen in da je kuža v skrbnih rokah. Istočasno pa naj bi otroci kosmatinca pogrešali. Mestne oblasti vztrajajo, da je bil zaseg povsem zakonit, in odločno zanikajo, da bi hoteli sprva zaseči invalidski voziček. Kljub temu so sprožili interno preiskavo.