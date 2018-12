Zaradi jogurta na policijo

Opravili so celo test DNK.

Na policijo iz tajvanskega Tajpeja se je usul plaz kritik, ker je naročila draga testiranja, da bi ugotovila, kdo je neki študentki popil jogurt za evro in pol.Neimenovana študentka je prišla domov in odkrila, da ji je nekdo iz hladilnika vzel jogurt in ga popil brez njenega dovoljenja. Soočila je svojih pet sostanovalk, a nobena ni hotela priznati. To jo je tako razjezilo, da je plastenko odnesla na policijo in zahtevala preiskavo.Policija se je na presenečenje vseh lotila dela. Vse cimre so prišle na zaslišanje, a ker na plastenki niso našli prstnih odtisov, so izvedli še gensko analizo DNK. Skupaj so pognali 500 evrov za šest testiranj in se osmešili, ni pa jasno, ali so vsaj odkrili storilko.