Zaradi fetiša končal v bolnišnici

K zdravniku v mestu Zhangzhou v kitajski provinci Fujian je prišel moški in se pritoževal zaradi kašlja in bolečin v prsih. Med pregledom je 37-letni Peng zdravnikom razkril, da je odvisen od vonjanja svojih nogavic, ki jih je imel pred tem obute.Zdravniki so ugotovili, da je Peng zaradi svojega fetiša staknil glivično infekcijo, ki se je razvila v njegovih obuvalih in se razširila v njegova pljuča, ko je vonjal nogavice. Moškega so takoj hospitalizirali in začeli zdraviti. Pričakujejo, da bo kmalu povsem okreval.Ko so se kitajski mediji razpisali o Pengu, so številni spletni uporabniki priznali, da imajo enako navado kot on. Eden izmed spletnih uporabnikov je priznal, da tako preverja, ali lahko nogavice uporabi še naslendji dan.