FOTO: Za ta zaročni prstan prodala hišo: Mislim, da ima prst alergijsko reakcijo

Zaročni prstan. FOTO: Facebook, posnetek zaslona

FOTO: Facebook, posnetek zaslona

Bodoča nevesta se je na spletu pohvalila, kako je njen zaročenec prodal njuno hišo, da ji je kupil »popoln« zaročni prstan. Njena objava je bila deležna veliko posmeha.Fotografija prstana v obliki rože z vijoličastim diamantom je bila objavljena v skupini »To je to, sramujem se prstana«, bodoča nevesta pa se je pohvalila, da je bil njen prstan narejen izključno zanjo in po naročilu. Dodala je še, da sta morala z zaročencem prodati hišo, da sta ga lahko plačala, piše Daily Mail. »Prodala sva najino hišo, da sva kupila popoln prstan. To je vijoličasti diamant,« se je pohvalila in prosila uporabnike facebooka, naj se ji nikar ne posmehujejo zaradi laka na nohtih, ker je »lena in jih lakira vsake tri mesece«.Ker je fotografijo objavila v skupini, kjer se posmehujejo prstanom, je dobila očitno to, kar je iskala oziroma pričakovala. »Lahko dobiš hišo nazaj? Grozno.« »Zakaj bi prodala hišo zaradi prstana, ki je videti kot del obleke?« »Mislim, da ima tvoj prst alergijsko reakcijo na to ogabo,« so le nekateri od številnih komentarjev.Čeprav se o okusih ne razpravlja, se bodo zagotovo mnogi strinjali, da bi bil prstan primernejši za deklice, ki se oblačijo v princeske, kot pa za bodočo nevesto.