Z riganjem izganjajo zle duhove

Serge zdravi tudi z masažo dojk.

Gostišče, v katerem deluje nenavaden kult. FOTO: Google

Gostišče in motel s štirimi zvezdicami v Fromu v Veliki Britaniji je prirejal seminarje kulta, imenovanega Univerzalna medicina. Pri lastniku gostišča The Lighthousese je za nekaj časa ustalil, ki je ustanovil kult in člane prepričuje, da lahko s pomočjo riganja iz telesa preganjajo zle duhove.Še več, Serge že leta izvaja tudi masažo dojk, kar naj bi bila zdravilna alternativa sodobni medicini. Bankrotirani nekdanji trener tenisa, ki trdi, da je reinkarnacija, je kult ustanovili leta 1999. Zdaj je milijonar in živi v Avstraliji, se pa dvakrat na leto vrne v Veliko Britanijo, tam novači nove člane in izvaja seminarje.Člani lokalne skupnosti so povedali, da je Sergeu uspelo s svojim govoričenjem razdvojiti številne družine. Prvi znak, da je nekdo v procesu odtujevanja, je po njegovem prav neprestano riganje; vodja članom zapoveduje, kaj lahko jedo, kdaj lahko spijo in s kom lahko spolno občujejo. Njihov član je tudi lastnik gostišča. Serge je bil že pred sodnikom, spoznali so ga za krivega izvajanja lažnega zdravilstva, a to ga ni ustavilo.