Z lepotnimi posegi so brivca spremenili v klovna

Stranke mu povsem zaupajo.

S klovni ni šale. FOTOgrafije: Instagram

Tetoviral si je obraz, vstavil vsadke in spremenil pričesko.

Ameriški brivecsi je od nekdaj želel postati klovn. Sprva se je našemil s pomočjo ličil, na koncu pa si je dal potetovirati obraz, postrigel se je in pobarval ter si dal pod kožo vstaviti silikonske vsadke. Zdaj je čisto pravi klovn z velikimi rdečimi usti, rdečim nosom, velikimi rdečimi obrvmi in pobarvanimi lasmi, ki rastejo zgolj ob strani. To pa še ni vse, njegov obraz je moder, nosi imenitne brke in seveda ustrezna oblačila.Odkar je v rosni mladosti zagledal prvega klovna, je bil navdušen nad njihovim videzom in vragolijami, ki jih zganjajo. Še posebno blizu mu je žongliranje, s katerim preganja slabo voljo. Njegovi starši in prijatelji so bili prepričani, da je le otroška želja, ko je vztrajno ponavljal, da bo klovn, ko bo velik.Šele ko se je preselil v Hollywood, je lahko osvobodil svojega notranjega zabavljača. Najprej se je naučil voziti monokolo, nato še žonglirati. Bolj ko se je spreminjal v klovna, bolje se je počutil. Le z dekleti je imel težave, saj ni nobeno zdržalo z njim.A to ga ni ustavilo in po celoviti telesni preobrazbi se je dokončno spremenil v Brivca Richieja. Richie je tudi strastni zbiralec vsega, kar je povezano s klovni; njegove omare so polne barvitih oblačil in pripomočkov. Sam pravi, da končno živi svoje sanje, pa tudi njegove stranke v brivnici so se že privadile, ko začne iz ljubega miru metati konfete ali žonglirati. Tako pač je, če te striže in brije klovn.