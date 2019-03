Z bikom skače čez ovire

Pri treh mesecih bi moral v zakol.

Astonu po skotitvi življenje ni bilo naklonjeno, saj ga je še kot telička čakala klavnica. A mu je usoda namenila drugačno prihodnost, saj se je navezal na, dreserko konjev iz francoskega Strasbourga. Pred petimi leti je izgubila svojega konja, ki ji je delal družbo dve desetletji.Zaobljubila se je, da ne bo več imela teh živali, namesto tega se je nameravala preusmeriti v organsko pridelavo mleka. Ena izmed krav je bila takrat breja. Teliček z oznako M309 se je očitno navadil njenega glasu, saj ji je po skotitvi vseskozi sledil. A bikci nimajo mesta na mlečni kmetiji, zato naj bi ga pri treh mesecih zaklali.Sabine je posredovala pri kmetu in skupaj z mamo bikca posvojila, ko je dopolnil leto dni. Preselili so se v njen hlev, kjer je živel poni Sammy, ki ga je trenirala za skoke čez ovire. Bik, ki ga je imenovala Aston, je postal tesen prijatelj s ponijem in tudi sam začel izvajati osnovne trike. »To sem opazila in ga začela učiti osnove,« se spominja Sabine.»Takrat ga še nisem jahala, sledil je mojemu glasu.« Na koncu je 1,3 tone težko žival vendarle osedlala in začela jahati. Danes nastopata na lokalnih sejmih in veljata za pravo atrakcijo. Vabijo jo na vse konce Evrope. Aston obvlada vrsto osnovnih konjskih trikov, povrhu pa lahko skače čez meter visoke ovire.