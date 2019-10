Vstopila v stanovanje in ustrelila moškega, ki je sedel na kavču

DALLAS – Porota v teksaškem Dallasu je v torek policistko Amber Guyger (31) spoznalo za krivo umora, ker je septembra lani vstopila v stanovanje svojega soseda, računovodjo Bothama Jeana (26), misleč, da gre za njeno stanovanje in ga ustrelila.



Odločitev porote v Teksasu je za ameriške razmere malone revolucionarna, saj je policistka belka, ubiti pa temnopolt. Preiskava je pokazala, da si je policistka tik pred vstopom v napačno stanovanje na koncu delavnika izmenjavala vroča sporočila s sodelavcem. Ko je odprla odklenjena vrata, je dvignila pogled s telefona, opazila temnopoltega moškega na kavču pred televizorjem s sladoledom v roki in ga brez razmišljanja ustrelila. Medtem ko je krvavel in umiral, mu ni nudila nujne pomoči, čeprav se je že zavedla svoje pomote.



Zločin je sprožil proteste proti policijskemu nasilju in zahteve po pravični preiskavi, do katere je v tem primeru celo prišlo. Običajno policisti in tožilci stopijo skupaj in poskrbijo, da ni hujših posledic, če gre za koga iz njihovih vrst. Tokrat je bilo malce težje, saj je bil Jean ustreljen doma, kjer bi moral biti na vsak način varen.



Guygerjeva je bila na sojenju skesana in je jokala, vendar pa je med zasliševanjem tožilca na klopi za priče naravnost priznala, da sploh ni razmišljala, ampak je takoj streljala z namenom, da osebo ubije. Njeni odvetniki so skušali prepričati poroto, da je imela do tega vso pravico, ker je bila prepričana, da je v svojem stanovanju. Šlo naj bi za samoobrambo, o čemer pa porote niso prepričali. Ker sojenje še poteka, tudi višina kazni za morilko še ni znana, ji pa grozi tudi dosmrtni zapor.