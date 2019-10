Vroča diploma iz videoigric

Šolnina za triletni študij znaša okoli deset tisočakov na leto.

E-šport na olimpijskih igrah?

Za poklic prihodnosti se pripravljajo v nadvse modnih prostorih.

Videoigrice dobivajo resne, profesionalne razsežnosti. Pa ne v smislu tekmovanja na mednarodni ravni in kovanja dobička, temveč povsem akademsko.Londonski digitalni inštitut, ki deluje v sklopu Univerze v Staffordshiru, ponuja kar diplomo iz videoigričarstva: kdor bo strokovnjak na tem virtualnem področju, ne bo izurjeni tekmovalec (morda tudi, a ljubiteljsko), temveč mojster za informacijsko tehnologijo, svetovalec za oglasno trženje izdelkov s področja t. i. e-športa, promocijo v družbi, analize ter obravnavo avtorskih in medijskih pravic za predvajanje tekmovanj itn. Videoigrice se bodo do konca leta prelevile v industrijo, vredno več kot milijardo evrov, ocenjujejo strokovnjaki, zato je potreba po strokovnjakih, ki bi učinkovito nadzorovali in še širili to panogo, ki jo primerjajo s športnim menedžmentom, razumljiva. Zagrizenih študentov, po pričakovanjih, ne manjka.Digitalni institut ponuja izobraževanje za posebno grafično oblikovanje, podkovano s posebno tehnologijo, v kateri videoigrice kažejo napredek iz dneva v dan. Šola, ki je, milo rečeno, nadvse modnega videza, ne ponuja klasičnih predavalnic s katedrom, temveč računalniške prostore, kjer vsa komunikacija seveda poteka prek zaslonov, pa čeprav je profesor v istem prostoru. Ne manjka sedežnih garnitur za sprostitev in klepet pa tudi prav posebnih odrov, na katerih vadijo uprizoritve tekmovanj v videoigricah in predstavljajo nove projekte. Šolnina za triletni študij, ki v osnovi ponuja poslovno izobrazbo, a strogo usmerjeno v cvetočo industrijo e-športa, znaša okoli deset tisočakov na leto, čez lužo, kjer je takšnih študijskih programov več, a se številni osredotočajo predvsem na urjenje igralcev, pa je znesek še višji.Izjemne vloge videoiger v sodobni družbi pa se še najbolje zavedajo v Aziji. Tam so tekmovanja v virtualnem svetu že tako zelo uveljavljena, da so jih letos uvrstili tudi na športne igre jugovzhodne Azije, ki bodo novembra na Filipinih, mnogi pa ocenjujejo, da so le še korak od olimpijskih iger.