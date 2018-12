Zapustil Portorož, ubil svoje tri otroke in sodil še sebi

BIHAĆ – Admir Sović (37) je ubil svojega sedemletnega sina in hčerkici, stari pet in dve leti, nato pa še sebe. Kot je za Avaz potrdil predstavnik policije Mujo Koričić, se je tragedija zgodila v Bihaću. Po poročanju bosanskih medijev je družina Sović do nedavnega živela v Portorožu. Sosedi v BiH trdijo, da jih niso dobro poznali, saj so se tja priselili pred kratkim. Policijska