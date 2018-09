VIDEO: Zaprosil jo je za roko, nato je sledil šok

Kitajska stevardesa je med majskim notranjim letom doživela prijetno presenečenje. Okoli 10 tisoč metrov nad tlemi se je nenadoma prikazal njen partner z rožami, pokleknil pred njo z diamantnim prstanom ter jo zaprosil za roko. Kmalu pa je sledilo ne preveč prijetno presenečenje. Kitajska letalska družba Eastern Airlines naj bi stevardeso, ki je privolila v poroko, odpustila.



Kitajski mediji poročajo, da je družba kot razlog za odpustitev stevardese, ki je med letom delala, navedla, da je povzročila kaos med potniki in tako ogrozila varnost leta. Ganjeni potniki Posnetek zaroke, ki je bil objavljen na spletni platformi Pear Video, kaže veselo stevardesa, kako nagovarja potnike in se jim zahvaljuje, da so bili priče temu veselemu dogodku.



Ena izmed potnic na letalu je povedala, da je partner stevardeso zaprosil približno 30 minut po vzletu ter da so bili vsi potniki ganjeni in so zaplesali z zaljubljencema. Dodala je še, da je ena izmed drugih stevardes pojasnila, da je partner stevardese eden izmed njihovih sodelavcev.