VIDEO: Žalostna zgodba Maje: Pravijo mi k****, čeprav imam dva faksa

Pet let je iskala zaposlitev, nato je obupala

ŠABAC – V Srbiji je te dni v ospredju zgodba plavolase plesalke, ki z nasmehom na licu in oblečena v spodnje perilo pleše s pijanim obiskovalcem vaškega sejma v Šabcu. Starejši obiskovalec se je je tudi dotikal po intimnih delih. Ob videu, ki je bil objavljen na youtubu, pa so se usuli komentarji, ki z žaljivimi besedami niso napadli obiskovalca, temveč plesalko.»To ni bil moj življenjski cilj, ko sem bila mlajša. Do 25. leta sem končala dve fakulteti, menedžment v agroživilstvu in ekonomijo. Pet let sem se poskušala zaposliti v stroki, a zaman. Na koncu sem šla v strežbo. Kaj pa naj?« je povedala novinarjem Telegrafa, ki so jo po objavi posnetka obiskali v lokalu, kjer dela.Zdaj je Maja stara 30 let in opravlja delo natakarice, občasno pa tudi pleše na zabavah pod šotori. »Lastniki lokala, ki imajo v lasti tudi šotor za sejemske prireditve, so mi za ples ponudili 200 evrov na noč in sem sprejela. Denar potrebujem,« je priznala. Kot pravi, je ostala brez očeta, mama jo meče iz stanovanja, brat pa ima hude poškodbe glave in mora skrbeti zanj.Ko so jo komentatorji pod posnetkom poimenovali s k**** in prostitutko, ji je bilo to zelo težko sprejeti. »Medtem ko sem brala komentarje o sebi, sem jokala. Če bi želela biti prostitutka, bi odšla v hotel in zaslužila 200 evrov v petih minutah, ne pa kot zdaj, ko za isti denar plešem vso noč v šotoru,« je dejala.